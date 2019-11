Stiri pe aceeasi tema

- Ideea de a-și posta dieta și progresul inregistrat zi de zi de-a lungul curei de slabire pe Instagram nu i-a adus Amaliei Nastase, 43 de ani, doar caștiguri virtuale, ci și unele palpabile. Cu peste 50.000 de urmaritori, fosta nevasta a lui Ilie Nastase a devenit influencer și, pe baza notorietații…

- O aplicație care permite oamenilor din Hong Kong sa urmareasca activitatea Poliției in timpul protestelor violente din aceasta țara a fost interzisa in magazinul Apple. Dezvoltatorul softului a fost anunțat de companie ca aceasta incalca termenii și condițiile.

- Masura fara precedent, la nivelul Consiliului Judetean (CJ) Arad. Incepand de marti, 1 octombrie, angajatilor le este restrictionat accesul la retelele sociale, inclusiv Facebook, prin folosirea internetului institutiei. Masura a fost luata dupa ce s-a realizat o analiza din care a reiesit…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, i-a urat ”La Mulți Ani” jucatoarei romane printr-o postare pe Instagram in care o indeamna sa aiba un an inca mai bun decat cel precedent. ”Privirea pe care o ai cand știi ca vin cadourile! La Mulți Ani! Sa ai o zi minunata și sa te asiguro ca baieții (Toni,…

Potrivit presei specializate in tehnologie The Verge, Threads este in faza de testare pe Facebook și inca nu exista o data planificata de lansare. Aplicația este conceputa pentru a schimba mai multe informații cu prietenii de pe Instagram.

- Facebook dezvolta o noua aplicatie de mesagerie privata pentru Instagram inspirata de Snapchat, potrivit The Verge, care a notat ca aceasta va fi denumita Threads. Noua aplicatie va permite utilizatorilor sa schimbe mesaje cu cei mai apropiati prieteni din Instagram, sa impartaseasca locul…

