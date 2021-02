Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat emis de catre Xiaomi, compania a ajuns pe primul loc in topul celor mai mari producatori de smartphone-uri in Europa Centrala și de Est in ultimul trimestru din 2020, potrivit unui raport publicat de Canalys. Compania este pe a treia poziție in Europa, iar in Romania s-a poziționat…

- Telefoanele pliabile continua sa starneasca din ce in ce mai mult interesul oamenilor, dar si al companiilor care iși dau silința sa lanseze cele mai inovative dispozitive. Ieri am vazut ca Samsung planuiește lansarea Galaxy Z Fold 3 , iar astazi aflam ca Huawei lucreaza de asemenea la noul model pliabil,…

- Apple a ocupat aproape un sfert din piața globala a smartphone-urilor in al patrulea trimestru, devenind cel mai mare vanzator de astfel de dispozitive din lume, in timp ce livrarile Huawei au scazut, influențate de sancțiunile SUA impotriva companiei, relateaza Reuters, conform Mediafax. Datele…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- ​În ultimul trimestru din 2020 Apple a stabilit un record pentru numarul de telefoane livrate de orice companie în decurs de trei luni, cu peste 90 de milioane, iar Samsung a livrat 74 de milioane, arata datele IDC. Huawei a totalizat 32 de milioane, scadere de 42%, din cauza sancțiunilor…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Reuters: Samsung ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, dupa ce pandemia a prabușit vanzarile de smartphone-uri de top Gigantul sud-coreean Samsung Electronics ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, au declarat pentru Reuters surse…