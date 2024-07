Apple avertizează: utilizatorii de iPhone din aproape o sută de țări, victime ale atacuri cu spyware Utilizatori din 98 de tari au primit notificari de la Apple prin care sunt instiintati ca ar putea fi victimile unor atacuri cu spyware. „Apple a detectat ca sunteti vizat de un atac cu spyware, care incearca sa compromita de la distanta iPhone-ul asociat cu ID-ul dumneavoastra” scrie in avertismentele emise de compania americana. Notificarile, […] The post Apple avertizeaza: utilizatorii de iPhone din aproape o suta de țari, victime ale atacuri cu spyware appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

