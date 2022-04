Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din lume. Consumata cu moderatie, poate aduce unele beneficii sanatatii. Astfel, poate oferi protectie ficatului si poate reduce riscul de aparitie a diabetului de tip 2, au aratat unele studii. De asemenea, alte cercetari au aratat ca un consum regulat…

- Vladimir Potanin, cel mai bogat om de afaceri din Rusia, a avertizat autoritațile de la Moscova ca daca va confisca activele companiilor occidentale, care și-au suspendat activitatea din cauza invaziei din Ucraina, Rusia s-ar putea „intoarce cu peste 100 de ani in trecut”, potrivit CNN. Presedintele…

- Apple este asteptata sa lanseze mai multe laptopuri si desktop-uri anul acesta, dintre care patru vor fi dotate cu o noua generatie a propriilor procesoare, care va purta numele M2, conform surselor Bloomberg. Un MacBook Pro de 13 inch, un MacBook Air, un Mac Mini si un iMac de 24 inch vor fi cele patru…

- Finalul tranzitiei de la procesoarele Intel, la procesoare proprii, ar putea aduce un laptop din seria MacBook Pro cu un pret mai mic decat a practicat pana acum de compania americana, conform news.ro. Apple ar putea incepe sa vanda, de anul acesta, un asa-zis MacBook Pro de buget - un model…

- Dupa o serie de scapari si zvonuri legate de iPhone SE 3 si noua generatie de iPad Air, acum avem si o idee cu privire la data cand ar putea debuta. E vorba despre 8 martie, conform unor zvonaci, aliniindu-se cu perioada cand Apple lansa ultimul iPhone SE, editia 2020. Apple in general tine doua mari…

- Fructul supranumit „fructul zeilor”, cu multe beneficii pentru organism. Acest fruct are un conținut ridicat de antioxidanți, magneziu și potasiu și imbunatațește vederea și scade tensiunea arteriala.

- Apple are un an ocupat in fata, intre zvonurile ca va renunta la bretonul de pe iPhone 14 si cele ca va lansa un procesor Apple M2, dar si tablete de generatie noua. In 2022 vor aparea atat tablete iPad Pro, iPad Air 5 si un iPad 10 de buget. Acum aflam ce inovatie va aduce iPad Pro 2022. Bloomberg…

- In urma cu doi ani, Apple a introdus pentru prima data pe plan mondial funcția CarKey– o cheie digitala care permite șoferilor sa-și deblocheze mașinile doar folosind iPhone -urile sau ceasurile Apple. Cu toate acestea, de atunci și pana acum, funcția aceasta a fost disponibila doar pentru proprietarii…