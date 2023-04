Apple ar putea prezenta în luna iunie căștile de realitate virtuală De ani de zile se vorbește despre primele caști de VR pe care Apple le va lansa, iar acest lucru s-ar putea intampla in iunie, la conferința anuala a dezvoltatorilor, spun surse citate de Bloomberg. Despre aceste caști de „mixed reality” au aparut multe zvonuri in ultimii ani, inclusiv ca ar putea costa 3.000 de dolari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima jumatate de deceniu castile TWS au evoluat mai degraba la anulare de zgomot si autonomie, poate si la design. Nu au adus functiile revolutionare promise de leak-uri sau brevete si ma refer aici mai ales la monitorizarea sanatatii. Ei bine viitoarele AirPods ar putea avea asa ceva. Deja avem…

- Inca de la implementarea senzorilor LiDAR pe iPad si crearea unei sectiuni AR in App Store, era clar ca Apple tinteste spre un nou segment de produs: cel al castilor VR si ochelarilor AR. Dupa multa speculatie cu privire la un headset Mixed Reality lansat in 2023, acum aflam ca data de debut s-a mutat.…

- In luna iunie, la Worldwide Developers Conference, Apple ar putea sa-si prezinte, in sfarsit, prima casca de realitate mixta, sustin sursele citate de Bloomberg. La ultima strigare pe surse, in carti era o prezentare in luna aprilie, dar se pare ca au aparut noi complicatii, pentru care a fost necesara…

- Seria de smartphone-uri vanduta de Apple ar putea fi compusa din cinci modele in loc de patru, cu un posibil viitor iPhone Ultra mai performant si mai scump decat toate celelalte.Apple ia in calcul introducerea unui al cincilea model de iPhone, sustine Bloomberg, care scrie ca sefii companiei…

- Astfel, Apple ar fi renuntat sa mai dezvolte o pereche de ochelari de realitate augmentata la care lucra deja de ceva vreme, sustin sursele anonime citate de Bloomberg. Ochelarii in cauza ar fi urmat sa fie usori, pentru a fi purtati confortabil de utilizatori – spre deosebire de castile de VR, care…