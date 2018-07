Apple ar putea livra următoarele modele de iPhone cu un încărcător rapid în pachet (Telefoane mobile) iPhone X si gama iPhone 8 beneficiaza de incarcare rapida din fabrica , insa Apple a refuzat sa includa in pachetul acestor telefoane si un incarcator care sa asigure aceasta functie. Astfel, utilizatorii acestor modele au fost nevoiti sa cumpere separat un cablu Lightning-to-USB-C si un adaptor de priza de MacBook (daca nu le aveau deja) pentru a putea incarca telefonul mai repede decat cele 2-3 ore necesare cu cel din cutie. Conform ultimelor informatii scurse pe internet, urmatoarea generatie va oferi accesoriile necesare pentru incarcare rapida in pachet. In imaginile de mai sus vedem un nou… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce alti producatori dezvolta modele smartphone cu ecran pliabil, o nisa separata de produse care tind sa elimine cu totul rama din jurul ecranului atrage atentia prin rezultate remarcabile, Xiaomi Mi Mix, Essential Phone, iPhone X si clonele sale, OPPO Find si Vivo NEX fiind doar cateva dintre…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Bose sleepbuds sunt dopuri de urechi inteligente pentru dormit care costa 250 de dolari, dar nu pot fi folosite pentru muzica sau apeluri Carcasa de iPhone care…

- Nokia 7 Plus este unul dintre cele cateva smartphone-uri care sunt compatibile in acest moment cu versiunea beta a noului sistem de operare Android P 9.0. Ieri insa, utilizatorii care testau aceasta varianta software s-au lovit de o actualizare cu probleme care a reusit sa dezactiveze mai multe dispozitive,…

- In ciuda faptului ca deblocarea telefonului prin intermediul recunoasterii faciale exista pe Android de multa vreme, abia dupa lansarea iPhone X multi producatori s-au grabit sa implementeze astfel de functii. Se pare insa ca tehnologia bazata pe camera frontala nu a avansat foarte mult in ultimii ani,…

- Apple investeste mult efort in securizarea platformelor sale, insa in ultima perioada iOS a fost in centrul atentiei. Compania refuza sa colaboreze cu agentiile de stat pentru a oferi unelte pentru deblocarea dispozitivelor confiscate, iar odata cu lansarea iOS 11.4, acestea vor avea mai multe batai…

- Camera TrueDepth de pe iPhone X este probabil cea mai controversata componenta dintr-un smartphone din ultimii cativa ani. In timp ce ofera posibilitate de deblocare prin recunoastere faciala, aceasta a dus la eliminarea senzorului de amprenta, cat si la aparitia „bretonului” din partea de sus a display-ului.…

- Inca din 2007, cand Apple a lansat primul iPhone, dispozitivele mobile au devenit in primul rand computere prin care accesam internetul de oriunde si apoi telefoane. Samsung considera insa ca exista si o piata pentru o serie de smartphone-uri fara internet, anuntand Galaxy J2 Pro, un model care nu poate…

- Apple ia in considerare lansarea de modele iPhone cu ecrane curbate, potrivit unor surse ale Bloomberg. Mai mult, compania experimenteaza cu o tehnologie care ii permite display-ului sa preia gesturi facute cu degetele fara ca ecranul sa fie atins. „Gesturile aeriene” descrise de Bloomberg vor deschide…