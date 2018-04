Apple ar putea introduce o noua culoare pentru iPhone - rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Allview lanseaza primul smartphone romanesc cu tehnologia Deep Face ID de recunoaștere faciala, compania intenționand sa concureze astfel cu iPhone X de la Apple. ”X5 Soul, viitorul flagship al brandului Allview, va avea cea mai sigura tehnologie de protecție a unui smartphone: recunoaștere faciala…

- Pretul mediu de achizitie al unui smartphone a crescut simtitor anul trecut, de la 330 de dolari in ultimul trimestru din 2016, la 360 de dolari in perioada similara a anului trecut, potrivit firmei de cercetare Counterpoint Research. Asta desi nu au aparut, intre timp, baterii revolutionare cu autonomie…

- Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carey, a avertizat vineri ca piata criptomonedelor ar trebui reglementata pentru a proteja sistemul financiar si de a combate activitatile ilegale, informeaza Mediafax . Carey a declarat ca investitorii in monede digitale se confrunta cu riscul pierderii banilor.…

- Samsung a anuntat noul sau flagship in cadrul MWC 2018 de la Barcelona, iar reactiile au fost impartite. Noul terminal nu se deosebeste prim prea multe lucruri de predecesorul sau, Galaxy S8, acesta dispunand de o camera foto ceva mai buna, de sunet stereo si de emoji-uri personalizate, in genul celor…

- Surprins in noi imagini de prezentare, Galaxy S9 apare intr-o versiune de culoare numita Lilac Purple, ducand la cel putin patru variantele de culoare pregatite pentru lansarea oficiala din aceasta luna. Asteptat sa fie dezvaluit in data de 25 februarie, chiar in deschiderea expozitiei Mobile World…

- Cele mai valoroase branduri ale lumii. Amazon surclaseaza companii precum Apple și Google Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.…

- Apple continua sa aiba probleme mari. Anul trecut a primit mai multe plangeri care au fost depuse la diferite tribunale de catre utilizatori, pe motiv ca sunt inselati de producatorul telefoanelor iPhone. Utiliztorii spun ca Aplle incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi.…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone 6S Plus a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr un magazin Apple situat in Zurich, informeaza Romania TV.Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu se si provocandu…