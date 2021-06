Apple ar fi oprit definitiv producţia smartphone-ului iPhone 12 mini Seria iPhone 12 este deja considerata un succes de analisti, insa nu toate modelele au avut vanzarile la care se astepta Apple. Marea dezamagire s-a numit iPhone 12 mini. Desi este cel mai accesibil model al seriei, iPhone 12 mini s-a vandut cel mai prost, semn ca utilizatorii care prefera ecranele mai mici sunt din ce in ce mai putini si ca ceilalti nu sunt dispusi sa revina la un ecran mai mic, nici daca asta inseamna o economie. Tocmai pentru ca este cel mai ieftin model al seriei, a fost surprinzator, atat pentru analisti, cat si pentru Apple, sa constate ca iPhone 12 mini a reprezentat doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

