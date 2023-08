Apple a confirmat in sfarsit data la care il va prezenta pe iPhone 15 si anume 12 septembrie 2023. Se potriveste cu ce stiam pana acum si anume ca noul iPhone va fi prezentat in prima jumatate a lunii septembrie. Acum Apple a trimis invitatia spre presa, confirmand data de 12 septembrie 2023 pentru debutul seriei iPhone 15. Vor debuta iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max. Gurile rele spun ca acest din urma model va sfarsi sub denumirea de iPhone 15 Ultra. Evenimentul va fi transmis online pe apple.com si prin aplicatia Apple TV, incepand cu ora Romaniei 20:00. Apple a…