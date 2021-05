Stiri pe aceeasi tema

- Apple amana lansarea serviciului sau de podcasting pe baza de abonament pana in luna iunie, dupa ce unii creatori de podcasturi au intampinat intarzieri in aparitia emisiunilor dupa incarcarea acestora, transmite Reuters. Seviciul ar fi trebuit sa fie lansat in luna mai. Compania a…

- Depozitia a inclus cele mai ample remarci publice facute de Cook in legatura cu App Store, care serveste drept ancora pentru afacerile cu servicii ale Apple, in valoare de 53,8 miliarde de dolari, intr-o perioada in care compania care cerea in trecut lumii ”sa gandeasca diferit” este acuzata in prezent…

- Microsoft a anunțat ca va renunța la Internet Explorer la 27 de ani dupa lansarea faimosului browser, relateaza Reuters și CNET . „Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasa și nu va mai primi asistența tehnica pentru anumite versiuni ale Windows 10 de la 15 iunie 2022”, a anunțat compania…

- Agentia antimonopol rusa (FAS) a anuntat marti ca a condamnat gigantul american Apple la o amenda record de peste 12 milioane de dolari pentru "abuz de pozitie dominanta", relateaza AFP.„FAS a impus Apple o amenda de 12 milioane de dolari”, adica 10 milioane de euro la rata actuala, pentru „abuz de…

- Grupul Johnson&Johnson renunța deocamdata sa lanseze vaccinul anti Covid și in Europa, dupa ce In SUA au fost semnalate cazuri de cheaguri de sange dupa vaccinare. Compania subliniaza, intr-un comunicat de presa, ca sanatatea persoanelor care folosesc produsele sale este prioritatea numarul unu. Este…

- In ultimele saptamani au abundat zvonurile care sugereaza ca Apple va organiza un eveniment pe 23 martie, in cadrul caruia compania va prezenta cea mai noua generație a sa de caști true wireless (AirPods). In dimineața de 15 martie insa, analistul Ming-Chi Kuo a declarat ca noile caști nu vor intra…

- Conform mai multor surse din randul partenerilor chinezi ai Apple, citati de Nikkei, compania americana a decis reducerea cu 20% fata de decembrie 2020 a productiei pentru toate modelele de iPhone din noua seria. Cel mai afectat model va fi iPhone 12 mini, a carui productie ar fi redusa cu nu mai putin…