- Incepand de vineri, 11 februarie 2022, ora 04.00, guvernul Marii Britanii adopta urmatoarele condiții pentru intrarea in țara: - persoanele vaccinate cu schema completa și copiii minori (sub 18 ani) nu trebuie sa mai efectueze niciun fel de test Covid inainte sau dupa sosirea pe teritoriul…

- Marea Britanie a inceput vaccinarile impotriva COVID-19 pentru copiii vulnerabili din punct de vedere medical, cu varste intre 5 și 11 ani, administrand cu o noua formula pediatrica a vaccinului Pfizer BioNTech. Inainte de lansarea oficiala, Xavier Aquilina, in varsta de unsprezece ani, a devenit unul…

- Guvernul de la Londra anunți eleminarea cerinței de efectuare a unui test COVID de catre calatorii vaccinați care intra in Marea Britanie. Regula se va aplica incepand cu 11 februarie, conform ministrului britanic al transporturilor, Grant Shapps.

- Calatorii complet vaccinati care sosesc in Marea Britanie nu vor mai fi nevoiti sa faca un test COVID-19, a declarat luni ministrul transporturilor Grant Shapps, in timp ce guvernul isi stabileste planurile de a depasi restrictiile si de a trai cu virusul, relateaza Reuters. In prezent, persoanele vaccinate…

- Principala concluzie la care s-a ajuns este ca Omicron produce simptome care seamana mult mai mult cu o raceala obișnuita, in special la persoanele care au fost vaccinate, și mai puține simptome sistemice generale, cum ar fi greața, dureri musculare, diaree și erupții cutanate. Multe din aceste simptome…

- Marea Britanie s-ar putea indrepta catre sfarsitul pandemiei. Teoria este sustinuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii. „Privind din punctul de vedere al Regatului Unit – a spus David Nabarro, seful Covid la OMS – se pare ca exista lumina la capatul tunelului”. Prin urmare, „este posibil sa ne imaginam…

- Planul va fi prezentat intr-o conferinta de presa programata la ora 11:00. Specialistii estimeaza ca valul cinci, care se pare ca a inceput deja in Romania, va fi dominat, ]n special, de varianta Omicron a Covid-19.Pana in prezent, in Romania, au fost confirmate oficial 38 de cazuri de infectare cu…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…