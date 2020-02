Apple admite că vânzările îi vor fi afectate de coronavirus și dă un semnal pentru întregul segment de business Apple a admis ca nu-și va atinge în acest trimestru obiectivele de vânzari din cauza epidemiei noului coronavirus, ceea ce înseamna ca milioane de oameni sunt în carantina, lanțul de furnizori nu funcționeaza cum trebuie și majoritatea magazinelor Apple din China sunt închise. Companii din toate domeniile sunt afectate de raspândirea coronavirusului, mutarea producției din China este imposibila și nu este clar cât vor mai dura perturbarile.



Criza sanitara creata de noul coronavirus afecteaza atât cererea cât și oferta. Apple și alte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Foxconn, principalul producator de iPhone-uri, a obtinut luni acordul autoritatilor din China pentru redeschiderea a doua fabrici mari, inchise din cauza coronoavirusului, si reluarea productiei chiar daca au revenit la munca doar 105 dintre angajati.

- Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China, transmite Reuters.

- Unele companii de tehnologie din China continua productia de produse si componente, in pofida apelurilor autoritatilor guvernamentale sau din diferite orase si provincii pentru oprirea activitatilor din cauza epidemiei, una dintre acestea find Huawei, care a reluat operatiunile in totalitate dupa…

- Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit, daca uzinele Foxconn din China vor ramane inchise pentru a doua saptamana consecutiva, pe fondul epidemiei de coronavirus.

- ​Facebook spune ca a conceput un ”plan de bataie” pentru a înlatura postari ce conțin așa-zise leacuri pentru coronavirus, dar și alte dezinformari sau teorii ale conspirației care circula în aceste zile. Unul dintre așa-zisele leacuri, date ca exemplu de Facebook, este bautul…

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre si dinspre China continentala, iar rusii de la Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, au anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca...

- Fiat Chrysler intentioneaza sa infiinteze o companie mixta cu compania mama a Foxconn, care asambelaza iPhone-uri, pentru construirea de automobile electrice si dezvoltarea de vehicule conectate la Internet in China, in vederea implicarii in mobilitatea electrica, transmite Reuters, citata de news.ro.Fiat…