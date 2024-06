Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles-ul a acuzat Apple ca sufoca concurența in App Store, fiind pentru prima data cand autoritațile de reglementare ale Uniunii Europene aplica noi norme digitale unui grup Big Tech. Comisia Europeana se pregatește de ani de zile sa iși exercite intreaga autoritate a noii sale Legi privind piețele…

- Apple a eliminat WhatsApp și Threads din App Store-ul chinezesc la cererea guvernului chinez, relateaza G4Media. Platformele, deținute de Meta, nu mai sunt accesibile utilizatorilor de iPhone din China, ... The post REȚELE DE SOCIALIZARE China interzice WhatsApp și Threads, SUA pe cale sa interzica…

- Apple a trebuit sa scoata din versiunea chineza a magazinului sau de aplicatii WhatsApp si Threads, la cererea obligatorie a guvernului chinez, transmite News.ro. WhatsApp si Threads, doua dintre platformele sociale detinute de Meta, nu mai sunt disponibile in mod oficial utilizatorilor de iPhone din…

- WhatsApp si Threads, doua dintre platformele sociale detinute de Meta, nu mai sunt disponibile in mod oficial utilizatorilor de iPhone din China. Asta dupa ce autoritatile au obligat Apple sa le scoata din App Store, invocand motive de securitate nationala. „Administratia Spatiului Cibernetic din China…

- Livrarile de iPhone-uri ale Apple au scazut cu 9,6% in primele trei luni ale anului 2024, iar Samsung a preluat poziția de lider global al pieței de smartphone-uri, in timp ce piața globala a crescut cu 7,8%. The post PIAȚA DE TELEFONIE Scadere semnificativa a livrarilor de iPhone in primul trimestru…

- Livrarile globale de telefoane iPhone ale Apple au scazut cu 9,6% in primele trei luni ale anului 2024, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC). Livrarile de telefoane iPhone au scazut cu 9,6% in primul trimestru al anului IDC a precizat…

- Apple a negat vineri ca a incalcat un ordin judecatoresc care reglementeaza App Store-ul sau și a indemnat un judecator federal din California sa respinga o cerere a dezvoltatorului “Fortnite”, Epic Games, pentru sfidare, scrie Reuters. Apple a prezentat aceste argumente intr-un dosar al judecatorului…

- DMA, regulamentul UE care reglementeaza responsabilitatea companiilor mari de tehnologie, dar le și obliga sa fie mai deschise și sa permita concurența pe platformele lor, a adus deja schimbari majore in platforma iOS, iar aceste schimbari continua. Dupa aproape 15 ani in care emulatoarele de console…