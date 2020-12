Apple accelerează producția de iPhone la începutul lui 2021, după ce cererea pentru primul său telefon 5G a crescut exploziv Apple accelereaza producția de iPhone la inceputul lui 2021, dupa ce cererea pentru primul sau telefon 5G a crescut exploziv Apple intentioneaza sa produca 96 de milioane de telefoane iPhone in primul semestru din 2021, ceea ce ar insemna o crestere de 30% comparativ cu perioada similara a acestui an, dupa ce cererea pentru primul sau telefon 5G a crescut exploziv, informeaza Nikkei. Potrivit surselor citate de cotidianul japonez, Apple ar fi cerut furnizorilor săi să îi producă între 95 şi 96 de milioane de telefoane iPhne, inclusiv modele din ultima generaţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

