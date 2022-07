Apple a primit interdicţie de vânzare a modelelor iPhone 12 şi iPhone 13 în Columbia Apple si Ericsson se lupta deja de mai multi ani in tribunale pe drepturile de proprietate intelectuala asupra tehnologiilor 5G, in special pe tema valorii financiare a acestora. Producatorul iPhone-ului nu a negat ca Ericsson detine pe drept brevete pentru tehnologiile 5G folosite pe telefoanele si celelalte dispozitive vandute de compania americana. In schimb, Apple a decis sa nu mai plateasca pentru brevete, considerand ca Ericsson cere mult prea multi bani. O prima decizie in favoarea Ericsson a fost data in Columbia, de un tribunal din Bogota, care a decis ca Apple nu mai are voie sa vanda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

