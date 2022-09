Apple a prezentat noile telefoane iPhone 14 Apple a prezentat noile telefoane iPhone 14, care vin in versiuni cu ecrane de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci și costa de la 799 dolari in SUA. In premiera, userii vor putea trimite mesaje de urgența prin satelit, cand sunt intr-o zona fara semnal, opțiunea fiind disponibila in SUA și Canada, din noiembrie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

