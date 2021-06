Apple a prezentat iOS 15

In prima zi de WWDC, evenimentul anual de software organizat de Apple, de data aceasta virtual, compania americana a prezentat noutatile pe care sisteme sale de operare, in frunte cu iOS, la vor aduce anul acesta. In iOS 15, utilizatorul va putea alege un status (numit Focus de Apple) in functie de activitate si ora zilei – munca, personal, DND somn etc – iar prezentarea notificarilor emise de aplicatii va fi modificata in functie de acest status. Fiecare status va putea avea un ecran principal propriu configurat. Ideea este ca pe ecranul principal sa fie afisate aplicatiile necesare atunci cand…