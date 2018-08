Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada am intalnit mai multe „atacuri” cu mesaje in format text, care duc la probleme cu ale sistemului de operare iOS, insa cea mai recenta este si singura care pare sa fi fost realizata cu intentie. Se pare ca nevoia de a cenzura anumite cuvinte sau simboluri in China a dus la un bug software…

- Samsung deschide cea mai mare fabrica de telefoane din lume in India, pe masura ce gigantul sud-coreean incearca sa iși creasca prezența in a doua piața telecom din lume și una dintre țarile cu cea mai mare dezvoltare in sector, scrie Reuters . Fabrica se afla la periferia capitalei New Delhi, va permite…

- Apple, Samsung si Huawei conduc la nivel mondial piata de mobile, fiecare reusind sa livreze anula zeci de milioane de unitati. Cu toate acestea, cele mai bine vandute zece telefoane mobile ale tuturor timpului nu sunt tocmai modele high-tech sau modele recente. In afara de cateva intrari din lista,…

- Seria de smartphone-uri Galaxy A de la Samsung va fi extinsa in curand cu noul model Galaxy A9 Star. Informatiile despre acest model si primele imagini vin din China, unde este cel mai probabil sa vedem acest smartphone in magazine pentru inceput. Din cate putem observa insa, Samsung incearca iar sa…

- iPhone SE2 este probabil dispozitivul Apple despre care se discuta de foarte mult timp, insa acesta intarzie sa apara intr-o maniera oficiala. In ultima perioada am primit mai multe zvonuri care vorbeau despre un dispozitiv aproape identic cu cel disponibil deja pe piata, despre un model usor modificat,…

- Pe la inceputul anului 2018, un leak prezenta o intrega gama de smartphone-uri Motorola inca neanuntate, printre care se afla si unul care semana foarte mult cu iPhone X, fiind la acel moment numit in documentele scapate pe internet Moto X5, Se pare insa ca Planurile s-au mai schimbat putin, intrucat…

- Zvonurile despre gama de iPhone-uri din luna septembrie a anului curent vorbeau pana in prezent despre lansarea a trei modele bazate pe design-ul iPhone X, cel de marime „medie” fiind considerat cel de buget. Noi detalii despre dimensiunile acestei variante ar putea sugera ca acesta este de fapt succesorul…

- Inovatia s-a mutat in China, daca luam in calcul lansarile de dispozitive din ultima perioada. Huawei a debutat o camera foto cu trei senzori, in timp ce Vivo a castigat cursa pentru integrarea unui senzor de amrpenta in display. In timp ce Apple si Samsung inca lucreaza la aceasta tehnologie, a doua…