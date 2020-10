Apple a pierdut 100 miliarde dolari din capitalizare după prezentarea rezultatelor financiare Lansarea cu intarziere a noilor telefoane 5G de catre Apple Inc a dus la cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor de iPhone-uri din ultimii doi ani, iar actiunile au scazut cu peste 5% joi, ceea ce a sters 100 miliarde dolari din capitalizarea sa bursiera, scrie Reuters. Din 2013, Apple a livrat noile iPhone-uri in luna septembrie, dar din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) a amanat cu o luna prezentarea noii generatii de telefoane, iar unele dispozitive inca nu au fost livrate. Chiar daca vanzarile semnificative de laptop-uri Mac si AirPod-uri au majorat veniturile si profiturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

