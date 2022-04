Apple a lansat programul Self Service Repair Asa cum a anuntat inca din urma cu mai multe luni, Apple a demarat programul Self Service Repair. Prin acest program, compania vinde componente, instrumente si instructiuni pentru ca utilizatorii sa poata face singuri reparatiile. Programul vizeaza modelele iPhone 12, iPhone 13 si noul iPhone SE, insa Apple promite ca, pana la sfarsitul acestui an, vor fi incluse si sistemele Mac. Apple nu furnizeaza absolut toate componentele iPhone-urilor pentru reparatii. In schimb, compania are in vedere doar cele mai frecvente probleme, precum cele legate de ecrane, camere foto si baterii. Faptul ca Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

