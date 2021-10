Apple a lansat o cârpă. Cu ce preț se vinde noul accesoriu Alaturi de laptopuri, casti si servicii noi, Apple a lansat, in cadrul celui mai recent eveniment, carpa oficiala de sters gadgeturile companiei. Fara sa fie prezentata cu surle si trambite, noua carpa oficiala Apple nu vine cu vreun concept revolutionar sau design inovator, insa poarta logo-ul companiei si este facuta din materiale non abrazive nespecificate. Carpa va fi vanduta separat si va costa 19 dolari. Dincolo de logo, nu este clar in ce fel difera carpa Apple de orice alta carpa din microfibre, pentru a justifica pretul. Este probabil prima carpa creata vreodata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

