Apple a lansat o actualizare software pentru a rezolva problema încălzirii iPhone 15 Actualizarea software-ului iOS 17 include ”remedieri importante de erori, actualizari de securitate si abordeaza o problema care poate face ca iPhone-ul sa se incalzeasca mai mult decat se astepta (compania)”, a spus un purtator de cuvant al Apple. Dupa plangeri conform carora noile telefoane se incalzesc foarte mult, Apple a spus ca dispozitivul se poate simti mai cald in primele zile ”dupa configurarea sau restaurarea dispozitivului din cauza activitatii crescute de fundal”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

