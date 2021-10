Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Apple a anuntat un eveniment pentru luna octombrie, unde, cel mai probabil va anunta noi laptopuri si desktop-uri Mac.Apple a trimis invitatii de presa pentru un “eveniment special” ce va avea loc pe 18 octombrie si care va fi organizat sub titulatura Unleashed.Al…

- A trecut aproape o luna de la ultimul eveniment de lansare Apple, care a fost organizat pentru seria iPhone 13 și pentru noile modele de iPad. Compania a anunțat astazi ca va organiza o noua lansare hardware in aceasta luna, programata pe 18 octombrie. E de așteptat ca evenimentul Apple sa gazduiasca…

- Apple a gazduit primul sau mare eveniment de presa din a doua jumatate a anului la sfarșitul lunii septembrie. Desigur, acesta a prezentat iPhone 13, Apple Watch Series 7 , iPad mini 6 și iPad 9. Dar Apple are cateva alte produse interesante planificate pentru 2021. Rapoartele spun ca AirPods 3 și seria…

- Compania infiintata in Statele Unite de o romanca e pe cale sa devina unicorn. Drumul spre primul miliard de dolari a inceput cu sacrificii - si-a vandut casa, masina si a investit toti banii in afacere. Munca Alinei Vandenberghe a fost remarcata si laudata inclusiv de fondatorul Apple, Steve Jobs.…

- Apple a anunțat noile iPhone-uri zilele trecute, insa ceea ce a lipsit in mod vizibil de la eveniment au fost AirPods-urile. Au existat zvonuri ca Apple ar putea lansa AirPods-urile de generația a treia, insa acestea nu s-au adeverit. Caștile ar putea fi lansate alaturi de noile Mac-uri, insa va trebui…

- Apple a dezvaluit marti, 14 septembrie, iPhone 13 , care va incepe de la un pret de 699 de dolari, informeaza Reuters . Compania americana a mai lansat noul smartwatch, precum si un nou iPad mini, cu conectivitate 5g. IPhone 13 va costa 699 de dolari, in timp ce IPhone 13 Pro incepe de la 999 dolari,…

- Xiaomi elimina brandigul Mi de pe telefoanele sale. Noile dispozitive vor veni sub denumirea Xiaomi, insa Mi nu dispare complet. Producatorul de electronice Xiaomi a intrecut recent Apple pentru a deveni cel de-al doilea cel mai mare producator de telefoane din lume. Acum considera ca produsele sale…

- Atat la nivel global, cat mai ales in Europa, Xiaomi a fost producatorul care a reusit sa umple cel mai eficient golul lasat de caderea Huawei, cadere cauzata de embargoul impus de Statele Unite. In al doilea trimestru al anului, Xiaomi a livrat 12,7 milioane de unitati in Europa, crescand cu 67,1%…