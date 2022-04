Apple a lansat actualizarea la iOS 15.4.1, care rezolvă problemele cu bateria de la iOS 15.4 Odata cu lansarea lui iOS 15.4 tot mai multi utilizatori de iPhone au inceput sa se planga cu privire la faptul ca bateria telefonului se descarca mai rapid. Acum vine si fix-ul dupa cateva saptamani de plangeri, odata cu sosirea lui iOS 15.4.1. Ce e drept Apple s-a aparat de acuzatiile de pe forumuri, argumentand ca dupa fiecare update mare iOS bateria se recalibreaza si sunt recalculati metricii sai. Asta dureaza de obicei cateva zile. Se pare ca si iPad-urile au fost afectate de o problema similara odata cu sosirea lui iPadOS 15.4, care este la randul sau reparata de iPadOS 15.4.1. Update-ul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

