Apple a înregistrat marca „RealityOS” Apple a inregistrat oficial marca RealityOS (prin Realityo Systems LLC, o firma fara prezenta publica), numele sistemului de operare ce va fi folosit de viitoarele produse de realitate virtuala si augmentata ale companiei. Numele RealityOS este cunoscut inca din 2017, cand a fost descoperit prima oara in codul de iOS. S-a banuit inca de atunci ca acesta va fi numele sistemului de operare pe care Apple il dezvolta pentru viitoarele produse de realitate mixta. Prima casca Apple de realitate mixta ar trebui sa fie lansata in a doua parte a acestui an. Nu ar fi exclus, insa, ca din cauza unor probleme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

