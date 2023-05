Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat marți un acord de mai multe miliarde de dolari pentru a dezvolta componente de radiofrecvența și conectivitate wireless 5G in Statele Unite, potrivit CNN Compania a declarat ca se asociaza cu producatorul american Broadcom pentru componentele care vor fi proiectate și construite in mai…

- Shell a raportat un profit ajustat de 9,6 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului, depasind confortabil asteptarile analistilor de 8,6 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv. Compania a inregistrat castiguri ajustate de 9,1 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului anterior si de…

- Compania energetica de stat din Ucraina, Naftogaz, a anuntat joi ca un tribunal de arbitraj de la Haga ar fi condamnat Moscova la plata unor despagubiri in valoare de cinci miliarde de dolari, pentru activele Naftogaz pe care le-a expropriat in mod ilegal cu prilejul anexarii Peninsulei Crimeea in 2014,…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, "va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic", transmite AFP preluat de Ziare.com.Daca va fi aprobata…

- LDC, care este prezent si in Romania, ai carui rivali includ ADM, Bunge si Cargill, a raportat un profit net al grupului de putin peste 1 miliard de dolari, fata de 697 de milioane de dolari cu un an mai devreme. Vanzarile nete au crescut cu aproape 21%, la 59,9 miliarde de dolari, de la 49,6 miliarde…

- Grupul italian Enel pleaca din Romania dupa ce a semnat un acord de vanare a participațiilor deținute in Romania catre firma greaca Public Power Corporation S.A. (“PPC”). Tranzacția are o valoare de 1,26 miliarde euro.Enel S.p.A. (“Enel”) a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A.…

- Lufthansa va comanda 22 de avioane de ultima generatie destinate curselor pe distante lungi, cu un pret total de lista de 7,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea…

