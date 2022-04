Stiri pe aceeasi tema

- Sony Xperia 1 IV a primit o a treia mare scapare in acest an, ocazie cu care aflam ca senzorii sai foto vor fi upgradati. Un zvonac de pe reteaua de socializare Weibo a postat preturile pentru doua configuratii de Xperia 1 IV, dar si detalii despre camera. Mark 4 va veni in China intr-o varianta de…

- Dupa ce a dezvoltat propriul cip pentru procesare de imagine si sarcini AI, MariSilicon X, acum OPPO lucreaza la propriul procesor pentru smartphone-uri. Surse apropiate de companie afirma ca acest chipset va sosi in anul 2023. In 2022 OPPO a reusit deja sa monopolizeze procesorul MediaTek Dimensity…

- Desi abia l-a lansat, in urma cu cateva saptamani, Apple a decis deja sa reduca productia celui mai nou smartphone al companiei, iPhone SE. Conform surselor citate de Nikkei, Apple a decis ca productia de iPhone SE sa fie redusa cu 20% din al doilea trimestru al anului. Analistii estimeaza ca, in 2022,…

- Apple intentioneaza sa reduca productia de telefoane mobile iPhone si casti wireless AirPods deoarece criza din Ucraina si inflatia ridicata incep sa afecteze cererea pentru produsele electronice de consum, a anuntat, luni, publicatia nipona Nikkei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Apple are foarte mare succes cu noul sau smartphone iPhone 13. Gigantul continua sa faca progrese importante in China si sa creasca cu peste 10-. iPhone 13 s-a vandut mai bine decat orice alt smartphone in luna ianuarie, in China. Chiar daca este mult mai scump decat majoritatea smartphone-urilor vandute…

- Farmaciile rusești raman deja fara insulina și alte produse pentru tratarea diabetului fabricate in strainatate, a anunțat miercuri cotidianul rus Kommersant, care vorbește despre un deficit de materii prime pentru fabricarea medicamentelor, potrivit AFP. Agenția Federala de Supraveghere Medicala (Roszdravnadzor)…

- Australia a reprosat vineri Chinei ca este ”colacul de salvare” al Rusiei, pentru ca nu a denuntat invazia rusa din Ucraina si din cauza deciziei sale ”inacceptabile” de a relaxa restrictiile asupra importurilor de grâu rusesc, relateaza AFP cu referire agerpres.ro.…

- OnePlus e printre primele companii care au lansat un telefon flagship in 2022 si anume OnePlus 10 Pro . El a sosit deocamdata doar in China, cu ColorOS la bord si ni s-a promis un debut global „in curand”. Azi aflam cand se va intampla acesta in Europa, dar si detalii despre alte telefoane ale companiei,…