Apple a înăsprit regulile aplicate solicitărilor justiţiei de predare a unor date ale utilizatorilor Compania a anuntat ca a introdus recent o limita de 25 de elemente, cum ar fi adrese de email sau numere de telefon, pentru o solicitare a justitiei. Apple a informat ca in februarie 2018 a primit o citatie din partea Departamentului de Justitie pentru informatii referitoare la 109 elemente, formate din 73 de numere de telefon si 36 de adrese de email, dar ca nu a pus la dispozitia procurorilor continut precum emailuri si imagini. Publicatia New York Times a relatat joi ca procurorii federali au trimis citatii Apple si altor companii, in timpul presedintei Trump, in cadrul unei investigatii care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

