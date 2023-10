Apple a dezvoltat un dispozitiv special pentru actualizarea iPhone-urilor

Apple a creat un dispozitiv special pentru actualizarea iPhone-urilor la cea mai recenta versiune de iOS. Acesta urmeaza a fi folosit in magazinele companiei, pentru ca telefoanele sa fie inmanate clientilor cu cea mai recenta versiune de software. In acest fel, clientii sunt scutiti de unul dintre micile obstacole intalnite la achizitionarea unui telefon nou – nevoia actualizarii imediate la cea mai recent versiune a sistemului de operare. Dispozitivul special dezvoltat de Apple arata ca o mica tableta si functioneaza complet wireless. In momentul in care iPhone-ul este pus pe acest dispozitiv,…