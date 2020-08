Stiri pe aceeasi tema

- Profitul Apple a crescut cu 4% in primul semestru din 2020 Apple a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 22,5 miliarde de dolari, in crestere cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce vanzarile s-au majorat cu 6%, pana la 118 miliarde de dolari. În al doilea…

- Amazon a obținut cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani. Singura afacere care a explodat in perioada de varf a pandemiei Retailerul online Amazon.com a obtinut in trimestrul al doilea cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani, de 5,2 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Rezultatele financiare…

- Vanzarile magazinului online au urcat in trimestrul al doilea cu 48%, la 45,9 miliarde de dolari. Intre timp, comerciantii au platit Amazon mai mult pentru sponsorizarea produselor lor, pentru a ajunge la clientii loiali ai companiei. Acest lucru a avut ca rezultat o crestere de 52% si de 41% a veniturilor…

- UiPath, prima companie romaneasca „unicorn”, devenita intre timp „decacorn”, se pregatește de lansarea pe bursa americana. Inca din februarie compania analizeaza acest pas, iar acum...

- Veniturile Microsoft au crescut peste asteptari in trimestrul patru fiscal incheiat la 30 iunie, cu 13%, de la 36,5 miliarde de dolari in urma cu un an la 38 de miliarde de dolari, in pofida crizei coronavirusului, transmite Reuters, conform news.ro.In trimestrul anterior, veniturile Miscrosoft…

- Consumatorii au renuntat sa mai cumpere pantaloni stramti si blugi, optand in schimb pe pantaloni cu elastic in talie cate pot fi purtati in casa, asta daca au mai cumparat haine. Levi’s a mai anuntat ca va renunta la 15% dintre angajatii corporativi la nivel global, respectiv circa 700 de persoane,…

- Avansul de luni al actiunilor Tesla marit capitalizarea de piata a companiei cu 30 de miliarde de dolari, eclipsand evaluarea actuala a Ford Motor, care este de 25 de miliarde de dolari. JMP Securities a majorat pretul tinta al actiunilor Tesla de la 1.050 de dolari pe unitate la 1.500 de dolari pe…

- Microsoft a afișat joi rezultate financiare foarte bune, aplicația Teams are 75 de milioane de useri, iar ”transformarea digitala” a fost uimitor de rapida, ultimele doua luni fiind echivalentul a doi ani, spune CEO-ul companiei, Satya Nadella. El estimeaza ca actuala criza va fi urmata…