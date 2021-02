Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea variantei 5G a iPhone a ajutat Apple sa ajunga pentru prima data in ultimii cinci ani in topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, in trimestrul patru din 2020, arata datele publicate luni de firma de cercetare de piata Gartner, informeaza Financial Times (FT).…

- Apple si Samsung au avut traiectorii opuse in T4 2020, conform Gartner. Apple a crescut cu 15%, iar Samsung a pierdut 12% din cota pe care o detinea in urma cu un an. T4 este, in mod traditional, trimestrul in care Apple “straluceste” an de an, fiind primul in care sunt comercializate seriile noi de…

- Lansarea variantei 5G a iPhone a ajutat Apple sa ajunga pentru prima data in ultimii cinci ani in topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, in trimestrul patru din 2020, arata datele publicate luni de firma de cercetare de piata Gartner, informeaza Financial Times (FT), potrivit…

- Cu ceva timp in urma, s-a constatat ca Huawei intenționa sa-și vanda marca Mate și P de smartphone-uri emblematice unui consorțiu de investitori susținut de guvernul SUA. Huawei a negat vehement raportul și a spus ca nu are astfel de planuri. CEO-ul Huawei, Ren Zhengfei, a reafirmat același lucru intr-un…

- ​În ultimul trimestru din 2020 Apple a stabilit un record pentru numarul de telefoane livrate de orice companie în decurs de trei luni, cu peste 90 de milioane, iar Samsung a livrat 74 de milioane, arata datele IDC. Huawei a totalizat 32 de milioane, scadere de 42%, din cauza sancțiunilor…

- Considerate de mulți cele mai „cool” și mai exclusiviste telefoane, iPhone-urile au atins acel nivel la care mulți utilizatori le considera mai mult decat un simplu device și devin adevarate accesorii pentru un anume stil de viața. De fapt, asta se poate spune despre mai toate produsele Apple, insa…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, institutia care vegheaza piata si concurenta corecta in Italia, anunta ca a amendat Apple cu 10 milioane de euro. Amenda vine ca urmare a modului incomplet in care Apple a promovat rezistenta la apa a propriilor smartphone-uri - compania americana a…