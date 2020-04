Stiri pe aceeasi tema

- Apple amana productia noilor iPhone-uri 5G, din cauza scaderii cererii provocate de coronavirus Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an. Decizia a fost luată pe fonul pandemiei cu coroanvirus care a provocat scăderea…

- Cei peste 6000 de angajati ai fabricii Ford de la Craiova intra in somaj tehnic incepand de joi, in urma deciziei companiei de a suspenda ternporar productia la fabricile sale din Europa, ca raspuns la raspandirea coronavirusului, potrivit news.ro.”Incepand de joi, 19 martie, Ford suspenda…

- Opinia populara este ca telefoanele Apple sunt mai scumpe, in timp ce modelele cu Android comparabile pot fi cumparate la preturi mai mci. In ultimii doi ani insa, preturile dispozitivelor de top cu Android au ajuns din urma si chiar au depasit preturile pe care Apple le cere pe telefoanele sale, scrie…

- Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China, transmite Reuters.

- Știm ca de fiecare data cand un nou produs Apple este lansat, un adevarat „cor al bocitoarelor” apare instant și ii prezice companiei un sfarșit tragic: „Nimeni nu o sa cumpere asta, clar!” Ei bine, și de data asta Apple a avut dreptate. Dupa lansarea modelelor iPhone 11, dar și dupa lansarea noului…