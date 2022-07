Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana austriaca Austrian Airlines a fost nevoita sa anuleze sambata 52 din cele 360 de zboruri programate in Europa din cauza cresterii numarului de contaminari cu COVID-19 in randul personalului sau, a declarat un purtator de cuvant, relateaza AFP. „Membrii ai echipajelor noastre sunt bolnavi,…

- Criticat frecvent pentru functionalitatea limitata a optiunilor de multitasking, iPadOS va oferi ceea ce Apple numeste Stage Manager – un nou manager de aplicatii, care ar trebui sa optimizeze lucrul cu mai multe ferestre. Noul Stage Manager afiseaza mare si pe centru fereastra aplicatiei active, cu…

- Safari va folosi standardul de logare fara parola dezvoltat de FIDO Alliance pentru ca autentificarea in conturile online sa fie realizata biometric, in locul completarii numelor de utilizator si a parolelor. Astfel, pentru fiecare cont online folosit in mod normal cu nume si parola, Safari va oferi…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca s-a convenit asupra unui coridor umanitar pentru evacuarea soldaților ucraineni raniți de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol catre orașul Novoazovsk, controlat de Rusia. „S-a ajuns la un acord privind evacuarea raniților”, a transmis, luni, ministerul…

- Marinarii, de la bordul Bricului Mircea, se afla in prima instrucție pe mare. Majoritatea sunt cadeți la Academia Navala sau elevi in anul intai la școala de Maiștri Militari a Forțelor Navale. Vor invața ce inseamna navigația pe apa ca acum sute de ani, cand vantul era singura sursa de energie care…

- Ministerul algerian al Energiei a amenintat miercuri ca va rupe contractul de furnizare de gaze Spaniei daca aceasta din urma il va directiona "spre o destinatie terta", intr-un context de tensiuni diplomatice cu Madridul si Marocul privind Sahara Occidentala. Gigantul algerian in domeniul hidrocarburilor…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – ECDC atrage atenția asupra faptului ca, in ultima vreme, a aparut la copii o hepatita ale carei cauze inca nu sunt cunoscute. Și, din pacate, numarul cazurilor este in creștere. Prima alerta in acest sens a fost pe 5 aprilie, in Marea Britanie,…