O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod nedrept BlueMail si ca aplicatia are filtrare de continut. Plasarea unei restrictii de varsta mai mare in aplicatie ar putea limita distributia catre potentialii utilizatori noi. ”Vrem corectitudine. Daca ni se cere sa avem peste 17 ani, atunci ar trebui si altii sa o faca”, a scris el pe Twitter,…