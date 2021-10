Apple, 8,5 miliarde de dolari de pe urma jocurilor Apple nu este un dezvoltator al jocurilor, insa de cand produce, castiga de pe urma acestora mai multi bani decat unii dintre marii dezvoltatori de jocuri la un loc. Procesul dintre Apple si Epic, incheiat cu victoria de etapa a producatorului iPhone-ului, a scos la iveala cat de multi bani castiga Apple din jocuri, prin comisionul pe care-l percepe. Conform documentelor prezentate in instanta, in anul fiscal 2019, Apple a avut un profit operational de 8,5 miliarde de dolari de pe urma jocurilor. Astfel, fara sa produca un singur joc propriu, Apple a atras acum doi ani cu 2 miliarde mai mult decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

