Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a anunțat ca, in urmatorul scenariu, cazurile ușoare vor fi izolate la domiciliu, urmand ca cele grave și foarte grave sa ramana in spital. „Vrem sa-i ducem ...

- INSEE – Institutul național de statistica și studii economice din Franța – trage semnalul de alarma. Masurile luate de autoritați pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activitații economice de circa 35%. In opinia specialiștilor, o carantina de o luna s-ar…

- Igor Dodon a declarat ca investitiile in infrastructura drumurilor nu vor fi stopate, asa precum ar fi cerut unii politicienii care au solicitat ca banii destinati initial pentru acest scop sa fie redirectionati spre sprijinirea altor domenii, ca urmare a crizei economice provocate de pandemia COVID-19.

- Partidul Social Democrat cere Executivului Ludovic Orban sa ia de urgenta mai multe masuri economice si sociale, in contextul crizei coronavirusului. Ce propune PSDMasuri economice:Amanarea pentru 3-6 luni a plații contribuțiilor și a impozitului pe venit pentru angajații IMM-urilor din sectoarele puternic…

- Peste zece mii de firme din Romania au semnat o petitie care cuprinde 22 de masuri si recomandari pentru autoritatile statului, astfel incat firmele si angajatii sa treaca cu bine peste actuala...

- Traversarea pe trecerile de pietoni de pe DN1, in Ghimbav a devenit o adevarata aventura pentru cei care trebuie sa treaca zilnic drumul național. In ultimele doua saptamani, in zona au avut loc trei accidente grave, dintre care doua s-au soldat cu decesul victimelor. Chiar și așa, deși pericolul este…

- Mandatul presedintelui Statelor Unite este in mana senatorilor americani. Articolele de inculpare a liderului de la Casa Alba, in cadrul procesului de suspendare au ajuns in Senatul american, unde vor fi examinate si supuse votului in urma caruia Donald Trump va fi sau nu demis din

- Studiul care explica originea acestora, mai precis formarea unui nou vulcan subacvatic, a fost publicat saptamana aceasta in revista Nature Geoscience, iar fenomenul a starnit curiozitatea comunitații științifice, anunta CNN. Activitatea a avut loc in apropierea Insulei Mayotte in Oceanul…