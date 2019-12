Apostolache – locul unde Cerul s-a unit cu Pământul, lacrima şi gândul Fl. Tanasescu Credem si nu cercetam, fiindca nu are rost: Apostolache este un loc binecuvantat de Dumnezeu. Si iar consideram ca nu exista localitate in Prahova – ne-am hazarda sa spunem ca nici in tara – in care sa se adune atatea valori ale folclorului romanesc, intr-o singura zi, pe o singura scena. Da, credem si nu cercetam cele amintite mai sus, cat timp nu concurentii de la Festivalul de Traditii si Obiceiuri pe Valea Cricovului, Editia a IV-a, au mers la Protoieria Urlati, ci corul protoieriei a venit pe scena Caminului Cultural din localitate. Si nu scena din Apostolache – desi Cerul,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

