- Pandemia COVID-19 a bulversat nu doar populația ci și companiile din Romania. Nici firmele din Alba nu au fost ocolite de probleme, chiar daca vorbim despre multinaționale puternice. Am fost la Blaj pentru a discuta cu directorii firmei Bosch, principalul angajator din oraș și unul dintre marii contributori…

- Turismul din Romania a fost puternic afectat de Covid-19, pierderile fiind estimate la 240 de milioane de euro, in doar trei luni de la declanșarea crizei pandemiei. Industria hoteliera a pierdut aproximativ 240 de milioane de euro in lunile martie, aprilie si mai, in urma celor circa 6 milioane de…

- Criza generata de epidemia de COVID-19 defineste patru categorii distincte de comportamente in randul consumatorilor: "Redu drastic cheltuielile", "Pastreaza-ti calmul si cheltuie", "Economiseste si fa stocuri" si "Hiberneaza si cheltuie", potrivit primei editii a studiului EY Future Consumer Index.…

- Multe afaceri din Romania au simțit pe pielea lor importanța digitalizarii odata cu apariția restricțiilor impuse de catre autoritați, restricții ce le-au impins sa iși desfașoare activitatea cu o parte din departamente lucrand de acasa. Liviu...

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) a initiat, cu rezultate semnificative, incepand de la declararea starii de urgenta in Romania, un program de tele-asistenta psihologica in cadrul comunitatii UVT. Dupa ce au fost sustinute zeci de solicitari, in cadrul acestui program de Suport psihologic in…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) sustine Proiectul de lege BP167/2020 ce prevede interzicerea majorarii tuturor taxelor universitare pe perioada starii de urgenta si pe durata anilor universitari 2019-2020 si 2020-2021. De asemenea, indeamna decidentii din sfera educationala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania nu este acolo unde ne dorim sa fie, iar starea economiei inainte de criza nu era niciun secret pentru nimeni, insa Guvernul va veni cu un nou pachet de masuri pentru a ajuta intreprinzatorii si angajatii sa treaca de aceasta perioada.