Apollo Global Management cumpără furnizorul aerospaţial american Arconic, într-o tranzacţie de 5,2 miliarde de dolari Apollo va plati 30 de dolari pentru fiecare actiune Arconic, reprezentand o prima de 35,6% fata de pretul inregistrat la inchiderea din 27 februarie, cu o zi inainte de aparitia informatiilor privind negocierile. Actiunile Arconic, cu sediul in Pittsburgh, au crescut joicu 27%, pana la 28,75 dolari pe unitate. Tranzactia, care este asteaptata sa se incheie in a doua jumatate a anului, are o valoare a capitalului propriu de aproximativ 3 miliarde de dolari, conform calculelor Reuters. Compania, care este furnizor al Boeing, a respins in 2018 o oferta de aproape 10 miliarde de dolari din partea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

