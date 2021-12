Stiri pe aceeasi tema

- In prag de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.Acum 8 zile am dezbatut in plenul Senatului o propunere legislativa a unui deputat UDMR avand ca obiect „declararea unor zile oficiale in Romania" (L 433/2021). Am luat cuvantul in plen in numele grupului senatorial PSD și am pledat IMPOTRIVA acestui…

- Artista a susținut ca s-a temut sa ajunga in spitalele din Romania și ca a primit recomandari de la urmaritorii sai sa se adreseze lui Gigi Becali sau medicului Flavia Grosan, cea care a avut mai multe declarații controversate la adresa noului coronavirus.„Am primit foarte multe scheme de tratament…

- 5 pași utili pentru controlul costurilor cu asigurarea auto Prețurile asigurarii de rapundere civila auto au crescut cu 50% pana la peste 100%, la scurt timp dupa cecompania de asigurari care deținea aproape jumatate din cota de piața a ramas fara autorizație defuncționare. Ce-i de facut? Apeleaza la…

- Turiștii romani viziteaza o crama celebra din Republica Moldova, care sarbatorește cinci ani de la redeschidere. Aceasta este crama Castel Mimi, din apropierea orașului Chișinau. Crama este amenajata in reședința lui Constantin Mimi, ultimul guvernator al Basarabiei din vremea țarilor. Ulterior, Constantin…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a autorizat joi utilizarea certificatului de vaccinare (a certificatului verde sau a pașaportului de vaccinare) pentru localitațile care depașesc rata de incidența de 3 la mia de locuitori. Pe de o parte, medicii...

- Fratii Catalin și Adrian Paduraru deschid din nou portile „lumii vinului” intr-un nou sezon „Frati de vita”, in fiecare sambata, de la ora 17:00, la TVR 2.„Este o emisiune care implineste un vis, acela de a conecta romanii cu o resursa generoasa de bine: vitivinicultura din tara noastra”, spune Catalin…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) anunta parafarea unui Memorandum de colaborare cu Oficiul National al Viei si Vinului din Republica Moldova cu scopul organizarii de activitati promotionale comune in piete de interes din Orientul Indepartat, pe continentul american sau pe alte piete…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut, marti seara, o paralela intre scandalul politic din aceste zile si o echipa de fotbal, iar in opinia sa antrenorul acestei echipe se numeste Klaus. ”Alta echipa ii bate si pierzatorii zic - nu veniti la noi in vestiar sa-l schimbam pe antrenor? Ce treaba…