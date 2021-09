Apogeul ipocriziei Așa putem defini spectacolul grotesc oferit sambata națiunii de Președinte și partidul Lui. Cu Bucureștiul in scenariul roșu al pandemiei, 5000 de oameni s-au distanțat politic, cu maștile mai mult sub nas, de principiile partidului fondat de Bratianu și Kogalniceanu. Președintele calcator de Constituție, ne-a informat apasat, ca suntem intr-un punct de inflexiune. In care […] The post Apogeul ipocriziei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

