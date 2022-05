Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, intr-un mesaj transmis luni seara, la declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a susținut ca Adolf Hitler avea „sange evreu” și ca „cei mai inflacarați antisemiți sunt de obicei evrei”. ”Rusia a uitat toate lecțiile celui de-al…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca dictatorul nazist Adolf Hitler avea „sange de evreu”, afirmatie care a provocat, luni, un raspuns furios din partea Israelului. Astfel, ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, a precizat ca remarcile lui Lavrov reprezinta „o declaratie scandaloasa…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Cancelarul german Olaf Scholz, primit, marți, la Kremlin, pentru discuții pe tema crizei din Ucraina, a fost așezat la capatul aceleiași mese lungi de sase metri de catre liderul rus Vladimir Putin, exact cum s-a intamplat și in cazul președintelui francez Emmanuel Macron saptamana trecuta, scrie DPA,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…