„Apocalypse 4800” lovește Italia. Incendii și caniculă, 16 orașe sub alertă roșie Italia se confrunta vineri, 22 iulie, cu cea mai calduroasa zi din actualul val de canicula care lovește continentul european, 16 orașe fiind in alerta, din nordul pana in sudul peninsulei, unele dintre acestea fiind devastate și de incendii. In nord, la Milano, capitala Lombardiei, se așteapta sa se atinga 40 de grade, iar la […] The post „Apocalypse 4800” lovește Italia. Incendii și canicula, 16 orașe sub alerta roșie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

