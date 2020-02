Apocalipsa vine! NASA publică imagini cu dispariția continentului înghețat de sud, Antarctica Incalzirea globala lasa Antarctica fara gheața. Imaginile dramatice facute publice de NASA ne arata efectele devastatoare pe care schimbarile climatice le au in cel mai rece loc de pe Terra, repperaturile de minul 50 de grade fiind inlocuite cu unele de plus 21 grade pe 6 februarie. In 11 zile o supafața de gheața cat Romania s-a topit. Imaginile NASA vin sa confirme un scenariu sumbru zugravit de oamenii de știința zilele trecute. Savanții atrag atenția ca mare parte a calotei glaciare din vestul Antarcticii s-ar putea topi complet, iar daca nu sunt luate rapid masuri, procesul va fi unul ireversibil… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

