Apocalipsa prețurilor anunță falimentul economiei naționale Institutul Național de Statistica a anunțat un record absolut al inflației in luna aprilie, care a fost de 13,8% raportat la aceeași perioada a anului trecut. Explozia prețurilor, in special la energie, gaze și combustibili, dar și la produsele alimentare va provoca falimente in lanț ale IMM-urilor, in majoritate cu capital romanesc, dar și ale […] The post Apocalipsa prețurilor anunța falimentul economiei naționale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

