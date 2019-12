Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.

- Salvatorii duc o lupta contra cronometru pentru salvarea victimelor. Zeci de oameni sunt prinsi in continuare sub daramaturi, iar bilantul pana acum este infiorator: 13 morti si peste 300 de raniti....

- Ordin de protecție emis de polițiști, dupa ce un barbat din Izvoarele și-a lovit soția și fiica in Eveniment / on 20/11/2019 at 12:58 / Oamenii legii au emis, marți, un ordin de protecție provizoriu in cazul unui barbat din Izvoarele, care și-ar fi lovit soția și fiica. Incidentul s-a petrecut la…

- O omleta la micul dejun nu este atat de inocenta pe cat s-ar crede. Nu din cauza colesterolului. Problema acestor oua este ca provin de la gaini care au fost chinuite toate viața. Au stat fara lumina naturala, fara aer curat și au stat foarte ingramadite. In Romania, 60% dintre gainile crescute in sistem…

- Imagini socante! Un bebelus se plimba cu mama sa, iar la un moment dat, copilul cade intr-o gura de canalizare. Incidentul s-a produs intr-un oras din Rusia.Femeia nu a observat pericolul, deoarece mergea inaintea copilului.

- Mingi de foc au cazut din cer și au cauzat șase incendii, punand autoritațile pe jar. Abia dupa o saptamana de ancheta, oamenii legii au descoperit ce a fost fenomenul bizar care a aparut pe cer.

- Pe Internet au aparut imagini video, in care un tanar, soferul unui Audi, conduce autovehiculul cu piciorul. Din imagini se poate observa ca viteza automobilului depaseste 120 km/ora. Incidentul a avut loc pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana din Chisinau.

- Un barbat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a luptat cu patru hoți care au intrat prin efracție in casa lui, in timpul nopții, cand soția lui dormea la etajul locuinței lor. Incidentul a fost filmat.