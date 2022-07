„Apocalipsa meteo” vine peste Europa, inclusiv în România: Când va ajunge și în țara noastră Europa se confrunta cu un val de caldura fara precedent, iar aceasta situație a generat incendii devastatoare de vegetație in multe țari. Din pacate, o lume intreaga asista la distrugerea planetei care se desfașoara lent, dar sigur, din cauza schimbarilor climatice extreme și a fenomenelor care rezulta in urma acestor modificari. In urma cu o […] The post „Apocalipsa meteo” vine peste Europa, inclusiv in Romania: Cand va ajunge și in țara noastra appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a publicat, la 18 iulie, raportul sau intitulat „Seceta in Europa – iulie 2022”, care prezinta o evaluare a situatiei privind seceta din Europa, pe baza activitatii Observatorului european al secetei.

- Val de caldura fara precedent peste Europa! Situațiile fara precedent, provocate de criza climatica, au revenit in atenția opiniei publice. Au fost adesea discutate alaturi de ceea ce poate parea a fi o creștere surprinzatoare a temperaturilor din ultima vreme. Aceste praguri de temperatura s-au aflat…

- Va fi o iarna foarte complicata, in care trebuie luate in calcul mai multe scenarii, cel mai rau fiind acela in care se intrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusa catre Europa, spune ministrul energiei, Virgil Popescu. El a dat asigurari, joi seara, la Digi24 ca ministerul pe care il conduce…

- Va fi o iarna foarte complicata, in care trebuie luate in calcul mai multe scenarii, cel mai rau fiind acela in care se intrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusa catre Europa, spune ministrul energiei, Virgil Popescu. El a dat asigurari, joi seara, la Digi24 ca ministerul pe care il conduce…

- Profesorul universitar Silviu Gurlui, fizician si cercetator, spune ca Europa si in special Romania ar trebui sa se concentreze mai mult pe racirea solului, care ar putea fi facuta prin vegetatie, plantarea a cat mai multor copaci si acoperirea chiar si a cladirilor cu vegetatie, asa cum se intampla…

- Cea de-a 22-a ediție a celei mai vechi competiții de acest gen din Europa a reunit la start modele reprezentative din clasele off-road, SUV si crossover. Trendul, reconfirmat și in acest an, este al trecerii accentuate catre sistemele de propulsie hibrid, inclusiv la modelele cu performanțe in teren…

- 1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici 1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici Data de 1 mai este cunoscuta și ca Ziua Internaționala a Muncii, sarbatorita in multe țari, inclusiv in Romania. Pentru majoritatea țarilor din…

- Dupa primul tur al alegerilor din Franța priveam lucrurile deja plictisit. Macron va caștiga, va rapune extrema dreapta și gata. Am vazut dezbaterea celor doi finaliști, Macron și Marine Le Pen, și nu mai sunt așa sigur, din cateva motive. Și nu e vorba despre cine caștiga astazi in Franța, ci despre…