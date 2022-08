Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in desfașurare in apropiere de Nea Peramos, la vest de capitala Atena. O porțiune a autostrazii naționale dintre Elefsina și Corint s-a inchis, iar traficul este deviat pe vechea autostrada și drumuri secundare. Autoritațile au ordonat evacuarea lui Nea Vlychada. Pompierii au avertizat vineri,…

- Brigada de Pompieri din Londra a avut cea mai aglomerata zi de munca de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, confruntandu-se, marti, cu mai multe incendii si cu temperaturi record, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, relateaza BBC. Khan a declarat ca au fost mai mult de douasprezece incendii concomitent.…

- Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce…

- O prognoza ipotetica facuta pentru anul 2050 și realizata in urma cu doi ani de un grup de meteorologi britanici va deveni valabila inca din aceasta saptamana, ca urmare a valului de caldura fara precedent care a lovit deja Europa in aceasta perioada, informeaza CNN. Meteorologii de la institutul național…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…

- Cehia preia vineri presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), ”in vremuri grele” in Europa, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra Ucranei, relateaza AFP. Aceasta presedintie, pe care Cehia o preia de la Franta si urmeaza sa o predea Suediei, ”nu este prevazuta cu vreme buna, ea este…