Stiri pe aceeasi tema

- Actorul in varsta de 44 de ani, a fost vazut ultima data la inceputul acestui an, respectiv in luna ianuarie, relateaza Ziare.com.Potrivit declarației mamei sale, cand a vorbit ultima oara cu el i-a spus ca va merge la un interviu pentru un job nou. De asemenea, acesta ar fi menționat ca statea acasa…

- Actorul in varsta de 44 de ani, a fost vazut ultima data la inceputul acestui an, respectiv in luna ianuarie, relateaza Ziare.com.Potrivit declarației mamei sale, cand a vorbit ultima oara cu el i-a spus ca va merge la un interviu pentru un job nou. De asemenea, acesta ar fi menționat ca statea acasa…

- Vopsitul parului poate fi intotdeauna o provocare, avand in vedere ca exista zeci și sute de nuanțe și parca nu reușești niciodata sa te decizi asupra uneia singure. Cum sa alegi cand nu știi exact care ți se potrivește? Sau poate ai vazut o vedeta care tocmai și-a schimbat look-ul și ți-ai dori sa…

- Un fenomen uimitor va avea loc maine pe cer. Luna va bloca Soarele in cadrul unei eclipse solare hibride. O eclipsa solara, cunoscut drept eclipsa solara hibrida sau eclipsa anulara-totala este cea mai rara dintre toate. Dintre toate tipurile de eclipse solare, cele hibride reprezinta doar 4,8%. In…

- Eclipsa solara hibrida care va avea loc maine pe cer se va transforma dintr-o eclipsa solara totala intr-o eclipsa anulara, respectiv intr-una inelara, in forma de inel, pe masura ce umbra Lunii se deplaseaza pe suprafața Pamantului. Ultima eclipsa solara hibrida a avut loc in 2013, va avea loc in 2031.…

- Cetatenii obisnuiti nu sunt tintele actorilor statali, dar in acelasi context romanii au o boala: iau masuri de preventie cibernetica numai dupa ce se intampla un eveniment nedorit, a declarat, luni, la o conferinta de specialitate, Anton Rog, directorul general al Centrului National Cyberint din cadrul…

- Atat timp cat inflația a fost menținuta la un nivel redus si apropiat de cel general acceptat in spațiul UE, printr-un cumul de factori și masuri la nivel național de ordin monetar-fiscal și economic, subiectul nu a fost de interes general. Singurele momente in care atenția se indrepta spre indicatorul…

- A venit primavara, s-au dezmortit si santierele deschise pe drumurile judetene din Dolj. Lucrarile au fost reluate oficial din data de 15 martie, cu toate ca vremea buna i-a scos mai devreme la lucru pe constructori, pentru pregatirea terenului. Consiliul Judetean (CJ) Dolj a intrat in 2023 cu sase…