Apocalipsa împotriva vaccinului şi pandemiei: scrisori conspiraţioniste în cutiile poştale a mii de ieşeni Numerosi ieseni ne-au semnalat ca au inceput sa primeasca in casuta postala de pe casa scarii mesaje conspirationiste, care indeamna populatia „sa nu acceptati asa-zisa vaccinare pentru nimic in lume. Este vorba despre sanatatea, viata si sufletul dumneavoastra". Mesajele primite de ieseni indeamna populatia sa nu se testeze pentru Covid-19, sa nu se lase manipulati de autoritati, dar si sa ia atitudine „pacifist, prin sistemul legal", dar si sa se roage si sa faca fapte bune. De asemenea, mesajul ii indeamna pe ieseni sa incerce sa-i convinga pe cei din jurul lor de aceste „vremuri profetice… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

